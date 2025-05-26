Календарь на 26 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Весенний банковский выходной — Великобритания. Если вы 26 мая оказались в Великобритании и не поняли, почему офисы закрыты, а люди гуляют в парках — поздравляем, вы попали на весенний банковский выходной (Spring Bank Holiday). Это один из тех редких случаев, когда вся страна будто получает официальное разрешение ничего не делать. Исторически банковские выходные появились в XIX веке как способ дать сотрудникам банков хотя бы пару дней отдыха в году. Позже идею подхватили и другие отрасли. Весенний день отдыха всегда выпадает на последний понедельник мая — и это идеальное время для пикников, коротких поездок, ленивых прогулок и всего, что можно делать под зонтом или без, в зависимости от британской погоды.