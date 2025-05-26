Народный календарь. Почему на Федора Житника, 29 мая, нельзя варить супы

Название Федор Житник происходит от того, как в древности именовали злаковые культуры — «жит». Считалось, что именно 29 мая — последний день, когда сажают яровые. Обязательным действием в эту дату была готовка каши из пшена, манки или гречихи. При этом на еду 29 мая действует много запретов. Так, нельзя оставлять пищу на тарелке недоеденной, иначе человек всю жизнь будет питаться объедками. Также запрещается на Федора Житника пользоваться ложками, так как из-за этого в доме могут поселиться беда и горе. Готовка супов в этот день сулит ошибки в будущем.