Народный календарь. Почему на Федора Житника, 29 мая, нельзя варить супы

Православные 29 мая вспоминают преподобного Феодора Освященного, жившего в IV веке. В народном календаре этот день прозвали Федор Житник.
Феодор Освященный родился в знатной христианской семье. В юности он решил стать монахом. Феодор втайне покинул свой дом и ушел в монастырь к преподобному Пахомию Великому, а тот решил оставить его в обители. Юный Феодор стал примером для опытных монахов. После кончины Пахомия он возглавил Тавенисский монастырь, а затем и все Фиваидские обители. За свою преданность вере преподобный получил дар исцеления.
Название Федор Житник происходит от того, как в древности именовали злаковые культуры — «жит». Считалось, что именно 29 мая — последний день, когда сажают яровые. Обязательным действием в эту дату была готовка каши из пшена, манки или гречихи. При этом на еду 29 мая действует много запретов. Так, нельзя оставлять пищу на тарелке недоеденной, иначе человек всю жизнь будет питаться объедками. Также запрещается на Федора Житника пользоваться ложками, так как из-за этого в доме могут поселиться беда и горе. Готовка супов в этот день сулит ошибки в будущем.
Приметы погоды:
Рябина зацвела — холодов больше не будет.
29 мая гром гремит — зерна много будет.
Если дождь закончился, но бабочки не вылетают из своих укрытий, то ненастье продолжится.
Во время дождя квакают лягушки и жабы — значит, погода скоро наладится.
Именины отмечают: Муза, Модест, Аркадий, Александр, Георгий, Николай, Петр, Федор.