Всемирный день рыжих и День хождения босиком: какие праздники отмечают в России и мире 26 мая

Всемирный день рыжих придумали отмечать в 2005 году благодаря группе студентов из Эдинбурга, столицы Шотландии. Дело в том, что в этом регионе количество рыжеволосых людей очень велико — 13 процентов. Поэтому они решили создать праздник, который бы демонстрировал красоту рыжих людей и боролся с предрассудками в отношении рыжеволосых. В эту дату проводятся «рыжие» фестивали, фотосессии для людей с «огненными» волосами и другие тематические мероприятия.