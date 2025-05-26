Всемирный день рыжих и День хождения босиком: какие праздники отмечают в России и мире 26 мая

26 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день рыжих, День хождения босиком и Всемирный день Дракулы.
Всемирный день рыжих.
Всемирный день рыжих придумали отмечать в 2005 году благодаря группе студентов из Эдинбурга, столицы Шотландии. Дело в том, что в этом регионе количество рыжеволосых людей очень велико — 13 процентов. Поэтому они решили создать праздник, который бы демонстрировал красоту рыжих людей и боролся с предрассудками в отношении рыжеволосых. В эту дату проводятся «рыжие» фестивали, фотосессии для людей с «огненными» волосами и другие тематические мероприятия.
День хождения босиком.
День хождения босиком существует, чтобы отметить пользу для здоровья и приятные ощущения от ходьбы босиком по разным поверхностям: земле, траве, песку и другим. В эту дату люди посещают специальные места, в которых можно и даже нужно ходить босиком, а также устраивают «марши босоногих».
Всемирный день Дракулы.
Всемирный день Дракулы появился в 2014 году по инициативе Дракуловского общества в Великобритании. Такая дата была выбрана из-за того, что 26 мая 1897 года был опубликован роман Брэма Стокера «Дракула». В этот праздник проводят литературные чтения, тематические вечеринки в готическом и вампирском стиле, смотрят фильмы про Дракулу и посещают соответствующие музеи и выставки.