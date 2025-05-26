Львова-Белова сообщила о двукратном росте обращений к детскому омбудсмену

За прошлый год, по сравнению с 2023-м, количество обращений к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка выросло на 23% и достигло цифры почти 18 тысяч в год. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала занимающая эту должность Мария Львова-Белова.