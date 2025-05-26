Львова-Белова сообщила о двукратном росте обращений к детскому омбудсмену

За прошлый год, по сравнению с 2023-м, количество обращений к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка выросло на 23% и достигло цифры почти 18 тысяч в год. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала занимающая эту должность Мария Львова-Белова.
По ее словам, с 2021 года, когда она заняла эту должность, число обращений выросло практически вдвое.
«Надеюсь, это связано с ростом доверия к институту уполномоченного. Для многих обращение к нам — это обращение в инстанцию последней надежды», — добавила Львова-Белова.
Омбудсмен рассказала о проведенной в прошлом году по поручению президента всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства — органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, детских домов, приютов и др.
«В каждый субъект РФ выезжала команда специалистов, я сама побывала с инспекцией в 51 регионе, встречалась с губернаторами, руководителями ведомств, проводила приемы граждан. Всего в должности детского омбудсмена объехала все 89 регионов», — сообщила омбудсмен.
Одна из главных задач сегодня — усилить работу с родными семьями и за счет этого сократить число детей, находящихся в учреждениях, уточнила детский правозащитник.
«По нашим оценкам, попадания 25% детей в учреждения разных типов можно было бы избежать», — добавила она.
Полностью интервью с Львовой-Беловой читайте на aif.ru.