Путь «Героев»: новые Heroes of Might and Magic выйдут с русским переводом

Серия пошаговых стратегий Heroes of Might and Magic популярна в России последние 30 лет — еще с выхода второй части в 1996 году. Окончательно свой культовый статус «Герои» закрепили в 1999 году с релизом HoMM III: The Restoration of Erathia. Однако эксперименты с жанрами, разработчиками и игровыми механиками привели к провалу новых выпусков, и после Might & Magic Heroes VII в 2015 году наступили десять лет затишья.