Путь «Героев»: новые Heroes of Might and Magic выйдут с русским переводом

Он напомнил, что Heroes of Might and Magic остается уникальным для СНГ случаем популярности, когда игра востребована у россиян больше, чем где-либо еще в мире. Особенно это заметно на примере Horn of the Abyss, где сообщество само создало инструменты и доработало игру для режима «игрок против игрока», после чего версия 1999 года стала собирать турниры с огромными призовыми и многотысячными просмотрами на платформе Twitch даже спустя четверть века после релиза.