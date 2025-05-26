Путь «Героев»: новые Heroes of Might and Magic выйдут с русским переводом

Восьмая часть «Героев меча и магии» получит полноценный перевод на русский язык. Предыдущая в этой серии часть выходила десять лет назад, поэтому геймеры ждут Heroes of Might and Magic: Olden Era с повышенным интересом. Релиз запланирован летом 2025 года. «Известия» протестировали закрытую бета-версию новинки и объясняют, почему скорый выход этого проекта — большое событие для индустрии видеоигр.
За что любят «Героев» в России.
Серия пошаговых стратегий Heroes of Might and Magic популярна в России последние 30 лет — еще с выхода второй части в 1996 году. Окончательно свой культовый статус «Герои» закрепили в 1999 году с релизом HoMM III: The Restoration of Erathia. Однако эксперименты с жанрами, разработчиками и игровыми механиками привели к провалу новых выпусков, и после Might & Magic Heroes VII в 2015 году наступили десять лет затишья.
Разработка Heroes of Might and Magic: Olden Era началась неофициально в России, затем ее перенесли на Кипр. Команда энтузиастов собрала демонстрационную версию, показала ее крупному европейскому издательству Ubisoft и получила зеленый свет на создание восьмой части серии. Но ради того, чтобы избежать негативных ассоциаций с двумя предыдущими частями, которые с треском провалились, от цифры в названии решили избавиться.
За производство игры отвечает студия Unfrozen, которая базируется в городе Лимассол, но состоит по большей части из разработчиков родом из СНГ. Их предыдущая игра Iratus: Lord of the Dead вышла в 2019 году и снискала народную любовь — на платформе Steam пользовательский рейтинг составляет 85% положительных обзоров.
У студии есть три ключевых принципа, с которыми она создает свои проекты. Первый принцип — верность духу старой школы. Именно поэтому Heroes of Might and Magic: Olden Era так похожа на суперхитовую третью часть HoMM, которая в России до сих пор жива стараниями энтузиастов в виде глобальной модификации Horn of the Abyss.
Второй принцип — создавать вызовы для игроков. Это означает, что Olden Era едва ли подойдет для так называемой «казуальной» аудитории, то есть геймеров, которые не готовы к трудностям в ходе виртуальных приключений. Судя по закрытой бета-версии, Olden Era получила некоторые упрощения в игровом процессе, но игрой для всех желающих она так и не стала.
Третий и финальный принцип Unfrozen заключается в уважении к своей аудитории. Эти разработчики прекрасно понимают, кто их публика и ради чего эти люди будут покупать новую часть HoMM. Поэтому ощущение ностальгии захватывает геймеров с первых же секунд погружения в новую часть. Ее выход планируется летом 2025 года.
Olden Era впервые познакомит фанатов с новым, неисследованным континентом Джадам. При этом глобально действие по-прежнему происходит на планете Энрот, обеспечивая преемственность со старыми выпусками серии — эта же планета использовалась в первых трех выпусках стратегии.
Как оценивают новинку эксперты.
Ожидания от Olden Era осторожные, но крайне позитивные. Долгие годы казалось, что серия игр умерла после неудачных 6 и 7 частей, поэтому объявление о выходе новой части стало сенсацией для фанатов, считает создатель лобби HoMM 5 Дмитрий «Мадьяр» Иванчиков.
— У разработчиков есть все инструменты, чтобы сделать ее действительно народной. Предыдущие части разрабатывались в первую очередь для PvE-контента, и сообщество разных частей годами пыталось доделать базовый функционал для комфортных PvP игр. С Olden Era другая ситуация, игра выходит с уже созданным функционалом для поддержки сетевых игр. В ней уже анонсированы и рейтинговая система, и сессионный режим арен, а самое главное, что разработчики обладают необходимыми инструментами для грамотного баланса и поддержки, — убежден эксперт.
Он напомнил, что Heroes of Might and Magic остается уникальным для СНГ случаем популярности, когда игра востребована у россиян больше, чем где-либо еще в мире. Особенно это заметно на примере Horn of the Abyss, где сообщество само создало инструменты и доработало игру для режима «игрок против игрока», после чего версия 1999 года стала собирать турниры с огромными призовыми и многотысячными просмотрами на платформе Twitch даже спустя четверть века после релиза.
Костяк фан-базы составляет консервативная аудитория, и это приведет к тому, что Unfrozen столкнется с критикой из-за непохожести на любимые среди фанатов части, так как Olden Era все-таки самостоятельный продукт, а не ремейк. Уже сейчас на кипрскую студию сваливается негатив из-за визуальной стилистики проекта, которая напоминает мобильные игры. Критике также подвергли новую для серии фракцию Улей, она же Рой, основу которой составляют насекомообразные демоны, отметил IT-эксперт Сергей Поморцев.
Лидер фанатского сообщества «Героев» в СНГ Вадим TGame Заикин отмечает, что со стороны разработчиков из Unfrozen крайне логичным было взять все лучшее из третьей и пятой частей серии.
— Пошаговые стратегии очень трудны в продвижении и не очень популярны среди новой аудитории. Перед разработчиками HoMM: Olden Era стоит сложная задача: совместить в своей игре что-то интересующее фанатов серии и нечто интересное для новой аудитории. Будет ли она интересна новой аудитории, напрямую зависит от качества продукта, объема рекламы и оценки от фанатов. Если хотя бы среди них игра соберет хорошие отзывы и будет активно пополняться новыми игроками, то у нее появится и аудитория, ранее не знакомая с «Героями меча и магии», — резюмировал Вадим Заикин.
Изначально Olden Era выйдет в так называемом раннем доступе — проект появится летом 2025-го с ограниченным функционалом, авторы обещают развивать его и поддерживать контентом на протяжении долгих лет. Периодически разработчики из Unfrozen набирают новых участников бета-тестирования, жители РФ могут запросить доступ без ограничений.