Классная дорожка: Савичева сделала ирокез, Гурцкая поддержала крестницу

Светская Москва на прошлой неделе открыла сезон веранд. На террасе Noôdome с видом на Кремль прошла презентация альбома певицы Jalagonia, гостями которой стали Диана Гурцкая, Виктория Дайнеко, а ведущим — Милош Бикович. Коллег молодой исполнительницы, давно зарекомендовавших себя на сцене, несколькими днями ранее чествовали на церемонии Премии RU.TV, которая вновь отличилась яркими выходами звезд на ковровую дорожку. Звезды кино встретились на премьере второго сезона сериала «Фишер», получившего подзаголовок «Затмение». «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Базыкина, Бондарчук и Каневский на премьере сериала «Фишер. Затмение».
Открыли светский календарь на прошлой неделе звезды кино. Во вторник, 20 мая они встретились в кинотеатре «Художественный» на премьере второго сезона детективного триллера «Фишер», который получил подзаголовок «Затмение». Многие из гостей оказались поклонниками жанра.
— Я сама смотрю такие проекты. Мне нравится, когда герой преодолевает какие-то препятствия. В финале маньяка так или иначе ловят, и в конце будто есть ощущение, что не всё потеряно, а зло будет побеждено. Следователи — реальные супергерои, — сказала «Известиям» на ковровой дорожке Алена Долголенко, которая присоединилась к касту в продолжении.
В числе новеньких во втором сезоне «Фишера» — Ирина Старшенбаум и дебютант Никита Худяков. На экране они сотрудники милиции южного городка Курортный, где начинает орудовать маньяк-психопат. На подмогу коллегам из Москвы приезжает следователь Евгений Боков, только что отправивший за решетку Фишера. К роли вернулся Иван Янковский.
На премьере он не появился, среди ожидающих его журналистов прошел слух, что из-за простуды. Не было и Ирины Старшенбаум, но она записала для зрителей видеообращение. Среди гостей премьеры был Андрей Максимов, сыгравший Фишера. Сделал он это так убедительно, что столкнулся после выхода первого сезона с волной негатива.
— Мне писали очень много негативных сообщений в соцсетях. Например, чтобы я умер так же, как эти дети. Я понимал, что так будет, еще во время съемок, потому что это всё-таки реальная история, и зритель начинает тебя ассоциировать с твоим персонажем. Хотя я сам отношусь к Сергею Головкину крайне негативно и считаю, что он ублюдок, — сказал он «Известиям».
Среди первых зрителей «Затмения» были Елизавета Базыкина, Григорий Верник, Сергей Бондарчук и главный представитель тру-крайма на отечественном телевидении Леонид Каневский.
Савичева с ирокезом, Плетнева в платье из стикеров на премии RU.TV.
Главным музыкальным событием прошлой недели стала Русская Музыкальная Премия RU.TV, в 14-й раз раздавшая своим героям заветные самовары. Но борьба, впрочем, развернулась не только за награды, но и за внимание на ковровой дорожке. Дресс-кодом вечера объявили office core. Самое яркое переосмысление делового стиля — платье солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой из цветных стикеров. Самое дерзкое — у Юлии Савичевой, которая надела косуху с шипами и сделала на голове ирокез. Ксения Бородина тоже обновила прическу — сделала каре и челку.
На дорожке она появилась с дочками и Николаем Сердюковым в созвучных деловых образах. Наряд Клавы Коки был увенчан ожерельем из компьютерных штекеров. Главным украшением новоиспеченных супругов Виктории Дайнеко и Беркели Овезова стали обручальные кольца, которые они продемонстрировали фотографам. В центре внимания были фигуристы Саша Трусова и Макар Игнатов, которые ждут ребенка.
Арзамасова и Авербух на открытии выставок в SISTEMA GALLERY.
Отметились в светском календаре и представители арт-сообщества. В четверг, 22 мая в стенах SISTEMA GALLERY состоялось открытие трех новых выставок. Художник Магомед Кажлаев представил серию работ «Пересчет», посвященную попытке найти «пластически оправданную пространственную логику» в произведениях разных лет.
Инсталляция Кристины Павловой «Хрусталя угасший звон», где пластичный хрусталь преображается в узнаваемые образы, строится вокруг воспоминаний о советском быте. А произведения Кати Шинкаревой «Совокупность случайностей» основаны на идее о том, что представления каждого человека об окружающем мире строятся на личном жизненном опыте. Среди гостей вернисажа были эксперт моды Владислав Лисовец, актриса Елизавета Арзамасова с супругом, олимпийским призером Ильей Авербухом.
Перфоманс Хлыниной и презентация альбома Jalagonia.
Тем же вечером другая часть героев светской хроники сконцентрировалась в галерее «Солодовня», чтобы увидеть перфоманс «Bespoke AI THEATRE» в рамках презентации техники Samsung. Срежиссировала постановку актриса Юлия Хлынина, соединив в ней искусство театра с инновационными технологиями.
Продолжили вечер DJ-сет и дегустация коктейлей, вдохновленных темой искусственного интеллекта. Среди гостей были галерист Полина Аскери, телеведущая Мария Кравцова, основатель бренда Mastersuit Рамон Паласиос-Фернандес и другие.
Фото: Саша МурашкинАлексей Зимин.
Под занавес прошлой недели с возвращением теплой погоды светская публика открыла сезон веранд. В пятницу, 23 мая гости встретились в уютном зеленом дворике InOut Bistro, где по случаю открытия с поэтическим стендапом выступал Алексей Зимин.
С аншлагом в этот же вечер прошла презентация дебютного альбома певицы Jalagonia «Отель моих снов» в пространстве Noôdome c большой террасой на крыше и видом на Кремль. Компанию в этот вечер певице составил Милош Бикович — он стал ведущим события. А поддержать молодую исполнительницу пришли ее крестная Диана Гурцкая, Виктория Дайнеко с супругом, диджей Катя Гусева, Анфиса Чехова.