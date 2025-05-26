Классная дорожка: Савичева сделала ирокез, Гурцкая поддержала крестницу

— Мне писали очень много негативных сообщений в соцсетях. Например, чтобы я умер так же, как эти дети. Я понимал, что так будет, еще во время съемок, потому что это всё-таки реальная история, и зритель начинает тебя ассоциировать с твоим персонажем. Хотя я сам отношусь к Сергею Головкину крайне негативно и считаю, что он ублюдок, — сказал он «Известиям».