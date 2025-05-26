Омбудсмен Львова-Белова рассказала о распространении буллинга среди детей

Проблема буллинга в подростковой среде очень актуальна, рассказала в эксклюзивном интервью aif.ru уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
«Когда я только пришла на должность уполномоченного и начала говорить о буллинге, мне многие возражали: мол, не придумывай, нет у нас такой проблемы. А потом мы приехали на финал “Большой перемены” в “Артек”, и там ребята показали спектакль как раз на тему подростковой травли. Когда они спросили у других детей, сидевших в зале, — кто из них так или иначе сталкивался с буллингом — большая часть зала подняла руки», — добавила Львова-Белова.
Отвечая на вопрос о причинах роста детской жестокости, правозащитник указала не то, что многие дети ничем не заняты в свободное время, не имеют ни дополнительного образования, ни нормального досуга.
«Рецепт тут один — развитие спорта, других форм занятости подростков, помощь в трудоустройстве», — считает она.
Также, по ее словам, важно работать с родителями.
«Сейчас мы внедряем в регионах формат “родительских гостиных”, в которых с мамами и папами, бабушками и дедушками разговаривают специалисты, отвечают на волнующие вопросы, помогают в воспитании», — добавила омбудсмен.
Полностью интервью с Львовой-Беловой читайте на aif.ru.