Омбудсмен Львова-Белова рассказала о распространении буллинга среди детей

«Когда я только пришла на должность уполномоченного и начала говорить о буллинге, мне многие возражали: мол, не придумывай, нет у нас такой проблемы. А потом мы приехали на финал “Большой перемены” в “Артек”, и там ребята показали спектакль как раз на тему подростковой травли. Когда они спросили у других детей, сидевших в зале, — кто из них так или иначе сталкивался с буллингом — большая часть зала подняла руки», — добавила Львова-Белова.