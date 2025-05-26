В Госдуме предложили ввести рецепты на продажу противозачаточных таблеток

«У нас же не вызывает никаких вопросов, почему, например, антибиотики должны назначаться врачом, почему препараты, которые снижают артериальное давление, должны назначаться врачом, и иные препараты, тем более если они вмешиваются серьезно в гормональный статус организма человека. Поэтому, конечно, я согласен, чтобы врачи-гинекологи назначали контрацептивы женщинам при их обращении с учетом анализов, потому что есть особенности назначения контрацептивов, в том числе и, например, они влияют на свертываемость крови. И если есть проблемы со свертываемостью крови, то, конечно, такие препараты, например, назначать нельзя», — пояснил он.