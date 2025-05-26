Гинеколог Ерофеева не поддержала ужесточение продажи противозачаточных

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева не согласилась с позицией депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, которая предложила ужесточить продажу гормональных противозачаточных средств и разрешив отпускать их только по рецепту. По мнению парламентария, такие препараты вредны для женского здоровья и «угнетают деятельность яичников». Однако врач в беседе с «Газетой.ru» подчеркнула, что высказывания Соломатиной не имеют под собой научной базы.