Гинеколог Ерофеева не поддержала ужесточение продажи противозачаточных

По словам Ерофеевой, таблетки, напротив, создают «эффект отдыха» для яичников, временно беря на себя их функцию. Специалист уточнила, что противозачаточные препараты — это имитация естественной беременности.
Гинеколог добавила, что подобные средства не вызывают гормональных сбоев или раннего климакса, а помогают сохранить овариальный резерв и репродуктивное здоровье.
Ерофеева также подчеркнула, что отсутствие овуляции на фоне приёма таблеток — нормальный физиологический процесс, аналогичный состояниям при беременности и грудном вскармливании. Таким образом, по мнению врача, противозачаточные препараты не вредят, а защищают женское здоровье, поэтому их доступность должна оставаться на прежнем уровне.
Ранее в Госдуме предложили ограничить свободную продажу гормональных контрацептивов. С такой инициативой выступила заместитель председателя Комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. По её мнению, отпускать противозачаточные таблетки следует только по рецепту, поскольку их бесконтрольный приём негативно сказывается на репродуктивном здоровье женщин. Депутат также отметила, что подобные меры могут снизить риски развития инфарктов и инсультов.