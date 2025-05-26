В ГД внесли проект об установлении ежемесячных выплат домохозяйкам

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о ежемесячной выплате регионального прожиточного минимума для домохозяек, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как следует из пояснительной записки, выплаты предлагается установить для лиц, которые ведут домашнее хозяйство, включая уход за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также заботятся о престарелых родителях, нуждающихся в уходе.
Право на ежемесячную выплату, по замыслу авторов документа, получат трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие на территории страны с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства, которое включает приготовление пищи, стирку, глажение, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборку квартиры и другие работы по дому, а также тратят время на покупку продуктов и непродовольственных товаров.
Законопроектом устанавливается ограничение для тех, кто лишь недавно получил российский паспорт. У таких лиц право на ежемесячную выплату появится только после пяти лет проживания в России с даты выдачи паспорта. Также не будет право на выплату у граждан, применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».
Кроме того, согласно законопроекту, ежемесячная выплата назначается при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей.
Ежемесячная выплата домохозяйкам устанавливается в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного человека. Уточняется, что выплата назначается на шесть месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты и представляет документы, необходимые для ее назначения. Кроме того, полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты передаются регионам, а средства на реализацию предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета.
Как рассказал глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР), первая редакция законопроекта была разработана по поручению основателя ЛДПР Владимира Жириновского. По мнению парламентария, такая выплата позитивно повлияет на материальное положение малообеспеченных семей, а также положительно скажется на демографической ситуации и социальной стабильности.