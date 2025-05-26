В ГД внесли проект об установлении ежемесячных выплат домохозяйкам

Ежемесячная выплата домохозяйкам устанавливается в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного человека. Уточняется, что выплата назначается на шесть месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты и представляет документы, необходимые для ее назначения. Кроме того, полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты передаются регионам, а средства на реализацию предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета.