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Львова-Белова рассказала, с кем остались её дети после развода с мужем

По ее словам, с бывшим мужем ей удалось остаться в хороших отношениях.

Источник: Аргументы и факты

В эксклюзивном интервью aif.ru уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, мама десяти детей Мария Львова-Белова впервые публично сообщила о том, с кем живут её дети после развода с прежним супругом, священником Павлом Когельманом.

Осенью 2024 года стало известно о том, что в Подмосковье состоялась свадьба Львовой-Беловой с бизнесменом Константином Малофеевым, в связи с чем СМИ писали о том, что дети омбудсмена остались жить со своим отцом.

«Я буду рада, если вы первыми об этом напишете и развеете все эти печальные и грубые домыслы. Конечно, все мои дети остались со мной, они ничем не обделены», — заверила Львова-Белова.

При этом она уточнила, что в настоящий момент с ней живут только четверо детей, потому что все остальные — совершеннолетние, некоторые уже создали свои семьи.

«Но все мы, безусловно, встречаемся, общаемся. Я всегда на связи, готова им помочь, поддержать», — добавила Львова-Белова.

По ее словам, с бывшим мужем ей удалось остаться в хороших отношениях.

«Мы делаем все, чтобы наши дети получали внимание и папы, и мамы. Они регулярно бывают у отца Павла, живут у него по несколько дней. Мы устраиваем совместные праздники, дни рождения. Вместе решаем, где дети будут учиться, куда поедут отдыхать и т.п. Отец Павел — прекрасный папа, он принимает активное участие в жизни детей, и я благодарна ему за понимание», — добавила Львова-Белова.

Полностью интервью с Львовой-Беловой читайте на aif.ru.