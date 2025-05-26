Львова-Белова рассказала, с кем остались её дети после развода с мужем

«Мы делаем все, чтобы наши дети получали внимание и папы, и мамы. Они регулярно бывают у отца Павла, живут у него по несколько дней. Мы устраиваем совместные праздники, дни рождения. Вместе решаем, где дети будут учиться, куда поедут отдыхать и т.п. Отец Павел — прекрасный папа, он принимает активное участие в жизни детей, и я благодарна ему за понимание», — добавила Львова-Белова.