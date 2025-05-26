Путин поздравил главного тренера «Краснодара» с победой в чемпионате России

Путин позвонил главе футбольного клуба и губернатору края.
Президент России Владимир Путин лично поздравил главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Мурада Мусаева и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с победой команды в чемпионате России по футболу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды “Краснодар” Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды “Краснодар” в чемпионате России по футболу», — сообщил Песков.
Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. В нынешнем сезоне команда набрала 67 очков и заняла первое место в турнирной таблице. На втором месте оказался петербургский «Зенит», который набрал 66 очков и удерживал титул чемпиона страны с 2019 года.
Ранее Владимир Путин уже поздравлял наших спортсменов с достижениями. Так, после рекорда Овечкина, лидер Росси опубликовал большое письмо, в котором выразил благодарность русскому хоккеисту. Также Путин позвонил тренеру хоккейного клуба «Локомотив» Игорю Никитину и поздравил его с победой в Кубке Гагарина.