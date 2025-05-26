Путин поздравил главного тренера «Краснодара» с победой в чемпионате России

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. В нынешнем сезоне команда набрала 67 очков и заняла первое место в турнирной таблице. На втором месте оказался петербургский «Зенит», который набрал 66 очков и удерживал титул чемпиона страны с 2019 года.