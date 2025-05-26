Трактор вместо «ламборгини»: Зачем Настя Ивлеева и её новый муж Филипп Бегак перебрались в деревню

На самом деле финансовые проблемы Ивлеевой сильно преувеличены. Она была должна почти 30 млн рублей налоговой и свыше 7 млн рублей за аренду под разорившийся бар. Всю сумму она с лихвой покрыла одной только продажей своего особняка в подмосковной Истре. По оценкам риэлторов, сделка составила 120 млн рублей. Как минимум 80 млн рублей у Насти осталось в загашнике. Никуда не делись и квартиры Ивлеевой. У неё есть пока что не обставленное жильё в историческом центре Петербурга, а также трёшка в ЖК «Аэробус» — это добротная, но не элитная новостройка между Тимирязевским парком и Ленинградским проспектом в Москве. В сумме эта недвижимость стоит те же 80 млн рублей.