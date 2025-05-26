Денежный капкан. Как повысить плату за съёмную квартиру и что делать, если арендатор против

— Теперь собственнику нужно проанализировать предложения на рынке в своём районе. Если арендатор живёт в квартире давно, у него налажен быт не только в квартире, но и в нескольких километрах от дома. Наверняка, ребёнок ходит в определённую школу, проложен привычный маршрут на работу. Свои мастера в салоне красоты, любимые кафе, поликлиника, автомойка — всё это придётся менять при переезде в другой район. Предложения конкурентов нужно показать арендатору и честно поговорить. Спросить у арендатора, что ему удобнее, согласиться на небольшое повышение цены в этой квартире или переехать в другую? Ничего личного, арендатор должен понимать, что, пока он не владеет собственным жильём, он будет переплачивать арендодателям и каждый год эти суммы будут больше, — добавила Мария Крец.