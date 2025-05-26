Путин поздравил тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России

Ранее сообщалось, что в заключительном туре РПЛ «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0 и набрал 67 очков, обойдя «Зенит», который шесть лет подряд удерживал лидерство. Чемпионский титул «быкам» обеспечили точные удары Джона Кордобы, Никиты Кривцова и пенальти от Эдуарда Сперцяна в добавленное время. Третье место по итогам сезона занял ЦСКА.