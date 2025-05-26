Путин поздравил «Краснодар» с исторической победой в чемпионате России

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Мурада Мусаева с завоеванием командой чемпионского титула в российском чемпионате по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В субботу, 24 мая, клуб «Краснодар» во время матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0 обыграл московский «Динамо» и впервые в истории стал чемпионом России по футболу. Голы забили Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.
— Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу, — цитирует Пескова РИА Новости.
После победы над московским «Динамо» в Российской премьер-лиге футболисты клуба «Краснодар» Никита Кривцов и Станислав Агкацев на крышах автомобилей выехали с территории стадиона. Спортсмены отправились праздновать свой триумф, после того как с шампанским отметили чемпионство клуба в раздевалке. Машиной с Кривцовым управляла его девушка.