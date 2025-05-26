Путин поздравил «Краснодар» с исторической победой в чемпионате России

После победы над московским «Динамо» в Российской премьер-лиге футболисты клуба «Краснодар» Никита Кривцов и Станислав Агкацев на крышах автомобилей выехали с территории стадиона. Спортсмены отправились праздновать свой триумф, после того как с шампанским отметили чемпионство клуба в раздевалке. Машиной с Кривцовым управляла его девушка.