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В Усть-Каменогорске спасатели МЧС вытащили утят из глубокого колодца

В Усть-Каменогорске спасатели извлекли четверых утят из колодца на улице Казыбек би, сообщает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: t.me/qr_tjm

Инцидент произошёл днём, когда на пульт службы 112 поступило сообщение от неравнодушных жителей о том, что в открытый колодец упали утята. Самостоятельно выбраться на поверхность они не могли.

На место оперативно выехала дежурная смена оперативно-спасательного отряда МЧС. Сотрудники провели осмотр, после чего один из спасателей спустился вниз и аккуратно поднял на поверхность всех четверых птиц.

Животные не пострадали и были отпущены в безопасное место. Отмечается, что подобные случаи требуют аккуратных и быстрых действий, особенно при работе с животными и в условиях ограниченного пространства.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать осторожность вблизи открытых технических объектов и по возможности ограждать потенциально опасные участки.