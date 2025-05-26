В Усть-Каменогорске спасатели МЧС вытащили утят из глубокого колодца

Инцидент произошёл днём, когда на пульт службы 112 поступило сообщение от неравнодушных жителей о том, что в открытый колодец упали утята. Самостоятельно выбраться на поверхность они не могли.
На место оперативно выехала дежурная смена оперативно-спасательного отряда МЧС. Сотрудники провели осмотр, после чего один из спасателей спустился вниз и аккуратно поднял на поверхность всех четверых птиц.
Животные не пострадали и были отпущены в безопасное место. Отмечается, что подобные случаи требуют аккуратных и быстрых действий, особенно при работе с животными и в условиях ограниченного пространства.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать осторожность вблизи открытых технических объектов и по возможности ограждать потенциально опасные участки.