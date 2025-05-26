Госдума рассмотрит предложение выплачивать домохозяйкам зарплату

В рамках рассматриваемого проекта под «домашним хозяйством» подразумеваются такие виды деятельности, как приготовление пищи, стирка, шитье, уход за одеждой и обувью, а также уборка жилых помещений. Кроме того, предлагается учитывать время, затрачиваемое на приобретение продуктов питания, товаров и услуг, а также на заботу о детях и престарелых членах семьи, напоминает телеканал 360.