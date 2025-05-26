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Госдума рассмотрит предложение выплачивать домохозяйкам зарплату

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий ежемесячную выплату в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек. Документ предполагает государственную поддержку граждан, занятых исключительно ведением домашнего хозяйства.

Под «домашним хозяйством» подразумеваются такие виды деятельности, как приготовление пищи, стирка, шитье.

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий ежемесячную выплату в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек. Документ предполагает государственную поддержку граждан, занятых исключительно ведением домашнего хозяйства.

«В целях оказания таким домохозяйствам дополнительной поддержки со стороны государства законопроектом предлагается установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающее в том числе уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями», — говорится в пояснительной записке, передает РИА Новости.

В рамках рассматриваемого проекта под «домашним хозяйством» подразумеваются такие виды деятельности, как приготовление пищи, стирка, шитье, уход за одеждой и обувью, а также уборка жилых помещений. Кроме того, предлагается учитывать время, затрачиваемое на приобретение продуктов питания, товаров и услуг, а также на заботу о детях и престарелых членах семьи, напоминает телеканал 360.