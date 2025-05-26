«Пункт назначения — 6: узы крови» — когда прошлое требует расплаты

Фильм переосмысливает франшизу. Вводится идея о том, что замысел Смерти может распространяться на потомков её первоначальных жертв. Ностальгические возвращения: помимо Тони Тодда в фильме есть отсылки к персонажам из предыдущих частей, что усиливает связь с вселенной «Пункта назначения».В фильме есть отсылки ко второй части: две сцены с брёвнами, что может указывать на отсылку к части, где переворачивается грузовик. Сцены гибели персонажей реализованы с реалистичностью, создатели фильма не пожалели спецэффектов, графики и продуманных деталей. Газетные обрывки, собранные главной героиней, показывают смерти из предыдущих фильмов. Это означает, что предыдущие жертвы во франшизе — потомки аварии в Sky Tower, за которыми Смерть охотилась десятилетиями. Продюсер Джон Уоттс (режиссёр «Человека-паука») добавил в сюжет черепашку, которая становится единственным, по словам создателей, «светлым элементом в мрачной истории».