В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается включить самозанятых в программу социальных гарантий, в частности, дать женщинам право получать оплачиваемые больничные и декретные, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
«Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Миронов рассказал РИА Новости, что сегодня в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых зарегистрированы около семи миллионов российских женщин.
«К сожалению, граждане, применяющие налог на профессиональный доход, никак не включены в систему социального страхования. Это означает, что женщины не могут получать оплачиваемый больничный лист, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет», — отметил лидер СРЗП.
Политик сообщил, что проектом предлагается включить женщин, применяющих налог на профессиональный доход, в систему социального страхования.
Он уверен, что женщинам нужно дать возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы потом они получали пособие по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет.
«Необходимо сделать так, чтобы женщины-предприниматели не стояли перед выбором: бизнес или семья. Социальная защита должна быть доступна всем. Тем более, что согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян считают, что самозанятым нужно дать право выбора — платить взносы в соцфонды или нет. И лишь 18% выступают против», — сказал Гусев РИА Новости, комментируя данную инициативу.
Депутат Госдумы считает, что рождение ребенка — это не только личное решение, но и вклад в будущее России, поэтому необходимо поддерживать женщин, которые совмещают материнство и предпринимательство.