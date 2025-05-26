В Госдуму внесут проект о включении самозанятых в программу соцгарантий

«Необходимо сделать так, чтобы женщины-предприниматели не стояли перед выбором: бизнес или семья. Социальная защита должна быть доступна всем. Тем более, что согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян считают, что самозанятым нужно дать право выбора — платить взносы в соцфонды или нет. И лишь 18% выступают против», — сказал Гусев РИА Новости, комментируя данную инициативу.