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Опасная 30-градусная жара спрогнозирована в Москве

В понедельник температура в Москве может достигать 30 градусов, что создает риски для здоровья жителей столицы.

В понедельник температура в Москве может достигать 30 градусов, что создает риски для здоровья жителей столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Мы выпустили предупреждение о том, что в некоторых районах Москвы в понедельник температура может подняться до 30 градусов. Это считается опасной температурой для москвичей летом. В ближайшие дни такая ситуация также может повторяться», — отметил он.

Метеоролог добавил, что во вторник не ожидается повышения температуры до 30 градусов, однако она будет колебаться около 27 градусов. По его словам, жаркая погода связана с антициклоном, который находится над Москвой.

Вильфанд также подчеркнул, что такая жара может вызывать дискомфорт у жителей столицы, однако за пределами города, где расположены леса и водоемы, 30-градусная температура не представляет угрозы.

До этого сообщалось, что Петербург ожидает рекордно жаркое и сухое лето.