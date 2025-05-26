Опасная 30-градусная жара спрогнозирована в Москве

В понедельник температура в Москве может достигать 30 градусов, что создает риски для здоровья жителей столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Мы выпустили предупреждение о том, что в некоторых районах Москвы в понедельник температура может подняться до 30 градусов. Это считается опасной температурой для москвичей летом. В ближайшие дни такая ситуация также может повторяться», — отметил он.
Метеоролог добавил, что во вторник не ожидается повышения температуры до 30 градусов, однако она будет колебаться около 27 градусов. По его словам, жаркая погода связана с антициклоном, который находится над Москвой.
Вильфанд также подчеркнул, что такая жара может вызывать дискомфорт у жителей столицы, однако за пределами города, где расположены леса и водоемы, 30-градусная температура не представляет угрозы.
До этого сообщалось, что Петербург ожидает рекордно жаркое и сухое лето.