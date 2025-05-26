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Аэропорт Нижнего Новгорода не обслуживает рейсы

В аэропорту Нижнего Новгорода временно прекращен прием и выпуск самолетов.

В аэропорту Нижнего Новгорода временно прекращен прием и выпуск самолетов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — говорится в сообщении.

Ранее вечером в воскресенье, 25 мая, Росавиация ограничивала работу трех аэропортов Московского авиаузла — Внуково, Домодедово и Жуковского. Позднее ограничения были сняты.

Также сообщалось, что временные ограничения на полеты введены в аэропортах Ярославля и Нижнекамска. Об их отмене ведомство пока не информировало.