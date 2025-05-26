В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде временно приостановлены операции по приему и отправке воздушных судов.
Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. Информация об ограничениях была опубликована в его Telegram-канале.
По его словам, данная мера введена в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок.
Вечером, 25 мая, российские средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника, которые намеревались атаковать объекты на территории российской столицы.