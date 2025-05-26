В Госдуму внесут проект о соцгарантиях для самозанятых

«Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Миронов, один из авторов проекта, добавив, что около семи миллионов россиянок зарегистрированы как ИП или самозанятые, при этом они не включены в систему социального страхования.