В Госдуму внесут проект о соцгарантиях для самозанятых

Самозанятым россиянкам могут предоставить право на оплачиваемые больничные и декретные. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник 26 мая.
«Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Миронов, один из авторов проекта, добавив, что около семи миллионов россиянок зарегистрированы как ИП или самозанятые, при этом они не включены в систему социального страхования.
В законопроекте предлагается дать возможность этим женщинам добровольно платить социальные взносы, чтобы получить право на пособие по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет.
Напомним, в России выйти на пенсию раньше положенного могут матери со стажем свыше 15 лет и минимум тремя детьми в возрасте до восьми лет.
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