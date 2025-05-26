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В Госдуму внесут проект о соцгарантиях для самозанятых

В Госдуме предложили предоставить самозанятым женщинам право на выплаты по беременности и родам.

Источник: Комсомольская правда

Самозанятым россиянкам могут предоставить право на оплачиваемые больничные и декретные. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник 26 мая.

«Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — сказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Миронов, один из авторов проекта, добавив, что около семи миллионов россиянок зарегистрированы как ИП или самозанятые, при этом они не включены в систему социального страхования.

В законопроекте предлагается дать возможность этим женщинам добровольно платить социальные взносы, чтобы получить право на пособие по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет.

Напомним, в России выйти на пенсию раньше положенного могут матери со стажем свыше 15 лет и минимум тремя детьми в возрасте до восьми лет.

В России существуют различные пособия на детей. Какие из них выплачиваются в 2025 году, как их можно оформить и как получать, разбираемся совместно с экспертом здесь на KP.RU.