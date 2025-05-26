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Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Аналогичные ограничения введены в аэропорту Череповца.

Источник: АиФ

В аэропортах Ярославля и Череповца временно приостановлены операции по приёму и отправке гражданских самолётов.

Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко. Информация об этом была опубликована в его Telegram-канале.

По его словам, такие меры введены в целях обеспечения безопасности полётов. В Ярославле ограничения касаются аэропорта Туношна (код ИКАО: UUDL), в Череповце — аэропорта с кодом ИКАО ULWC.

Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты.