Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что граждане, покинувшие Россию, допустили ошибку в своих расчетах и теперь переживают из-за невозможности вернуться.
— Они ведь просчитались… Они просчитались. Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались, — заявила Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян также процитировала стихотворение Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы», подчеркнув, что нет большего счастья, чем служить своей Родине. Симоньян объяснила, что хотела сказать: «нет большего счастья, чем служить Родине и исполнять ее волю».
Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал страну, которую считает единственной в своем роде с настоящей свободой. Блогер считает, что США только пытается позиционировать себя в политическом мире как страну, у граждан которой есть свобода. По его словам, «настоящая свобода есть только в России».