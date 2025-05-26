Адвокат рассказала, кому упростили правила перепланировки квартир

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Об изменениях правил согласования перепланировки квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
Она объяснила, что поправки затронули требования к объединению и разделу помещений, правил заделки проемов, изменения антресолей, оформления актов об исполнении работ и требования к ряду технических документов.
«Изменения сократят сроки согласования перепланировки с 30 до 20 рабочих дней», — поясняет эксперт.
Расширен список изменений, которые можно проводить без уведомления или в упрощенном порядке. Уточнены работы, которые не получится выполнить в упрощенной форме, а также конкретизированы запрещенные изменения.
Узаконить перепланировку теперь можно дистанционно, без личного посещения в ведомства. По словам адвоката, Мосжилинспекция и Росреестр автоматически обновят данные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) после оформления акта о завершении работ.