В Домодедово и Жуковском вводили ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал официальный представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Такие же меры действовали в аэропорту Калуги. Через некоторое время эти воздушные гавани возобновили приём и выпуск воздушных судов. Кореняко добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность.
Напомним, ранее аэропорты Ярославля, Череповца и Нижнего Новгорода также временно перестали принимать и отправлять воздушные суда.