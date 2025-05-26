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В Домодедово и Жуковском вводили ограничения на приём и выпуск самолётов

В Росавиации уточнили, что ограничения в воздушных гаванях действовали в целях безопасности полётов.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал официальный представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Такие же меры действовали в аэропорту Калуги. Через некоторое время эти воздушные гавани возобновили приём и выпуск воздушных судов. Кореняко добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность.

Напомним, ранее аэропорты Ярославля, Череповца и Нижнего Новгорода также временно перестали принимать и отправлять воздушные суда.