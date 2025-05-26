В Домодедово и Жуковском вводили ограничения на приём и выпуск самолётов

Такие же меры действовали в аэропорту Калуги. Через некоторое время эти воздушные гавани возобновили приём и выпуск воздушных судов. Кореняко добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность.