В Госдуме рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июня

«С 1 июня 2025 года часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей. Это произойдёт не по причине введения новых федеральных инициатив, а в рамках предусмотренного законом механизма ежегодного перерасчёта единого пособия. Такое пособие предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель», — сказал Говырин.