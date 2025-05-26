В Госдуме рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июня

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей с 1 июня в рамках механизма ежегодного перерасчета единого пособия в случае ухудшения финансового положения семьи, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
«С 1 июня 2025 года часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей. Это произойдёт не по причине введения новых федеральных инициатив, а в рамках предусмотренного законом механизма ежегодного перерасчёта единого пособия. Такое пособие предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учёт в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель», — сказал Говырин.
По его словам, размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от действующего в регионе прожиточного минимума на ребёнка.
«Если за прошедший год финансовое положение семьи ухудшилось — например, из-за потери работы или изменения семейного состава — при повторной подаче заявления выплата может быть увеличена до более высокого уровня», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что изменения, вступающие в силу с июня, затронут в первую очередь тех, кому требуется продлить выплату, назначенную в прошлом году.
«Сами пособия не повышаются автоматически летом — основанием для расчёта остаётся обновлённый ещё в январе прожиточный минимум. Однако если при переоформлении выяснится, что доход семьи теперь ниже, чем ранее, орган соцзащиты вправе назначить выплату в размере, соответствующем новой финансовой ситуации. Такой пересчёт проводится без дополнительных заявлений, если заявитель предоставляет достоверные сведения и подтверждающие документы», — добавил парламентарий.
По его словам, июнь может принести реальное увеличение выплат для семей, чьё положение изменилось в худшую сторону.
«Это особенно актуально для родителей, столкнувшихся с временной безработицей, увеличением количества иждивенцев или другими обстоятельствами, влияющими на общий уровень дохода», — заключил Говырин.