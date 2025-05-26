В России ограничат число банковских карт на одного человека

«Пока звучит предложение — всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать», — заявил Анатолий Аксаков «Известиям». По его словам, на принятие документа потребуется немного времени. Нововведение призвано повысить уровень безопасности в финансовой сфере и осложнить деятельность мошенников, которые используют так называемых дропперов для вывода украденных средств через многочисленные счета.