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Профессор Миршаймер возложил на США ответственность за конфликт на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу «Deep Dive» заявил, что ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине лежит на Соединенных Штатах, а не на Москве или Киеве.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу «Deep Dive» заявил, что ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине лежит на Соединенных Штатах, а не на Москве или Киеве.

— Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну… Это не вина России, не вина Украины — это вина США— подчеркнул эксперт.

Миршаймер отметил, что американцы, поддерживающие войну, несут ответственность за ее продолжение и за то, что она привела к уничтожению Украины. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, считая это угрозой своим интересам.

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что подписание меморандума с Россией возможно только после смены руководства Украины. Он указал, что меморандуму, о котором шла речь в разговоре президентов Российской Федерации и США, «нужен будет правильный подписант», но «сейчас это является проблемой».

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил приверженность мирному решению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона подготовит и передаст Украине список условий для прекращения боевых действий.