Миршаймер отметил, что американцы, поддерживающие войну, несут ответственность за ее продолжение и за то, что она привела к уничтожению Украины. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, считая это угрозой своим интересам.