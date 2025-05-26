Стилист перечислила лучшие материалы обуви для жаркой погоды

Скоро лето — время открытой обуви, прогулок и жары. У многих возникает вопрос: из чего должна быть сделана летняя обувь, чтобы ногам было комфортно и не жарко? Стилист Алиса Скворцова рассказала KP.RU, какие материалы лучше всего подойдут для этого времени года.