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Стилист перечислила лучшие материалы обуви для жаркой погоды

Стилист Скворцова: Натуральная кожа — один из лучших материалов для летней обуви.

Источник: Комсомольская правда

Скоро лето — время открытой обуви, прогулок и жары. У многих возникает вопрос: из чего должна быть сделана летняя обувь, чтобы ногам было комфортно и не жарко? Стилист Алиса Скворцова рассказала KP.RU, какие материалы лучше всего подойдут для этого времени года.

— Натуральная кожа — один из лучших материалов для летней обуви. Она хорошо пропускает воздух, позволяя ногам дышать. Кожа также обладает способностью регулировать температуру, что делает ее идеальной для жаркого климата, — объяснил эксперт.

Скворцова также добавила, что легкие текстильные материалы, такие как хлопок и лен, не уступают коже по комфорту. Они особенно хорошо подойдут для повседневной носки.

А вот резиновая обувь, вроде вьетнамок, отлично справится с задачами на пляже или у бассейна. При правильном подборе наряда ее можно носить и в городе в сочетании с повседневным или офисным стилем.

По словам стилиста, этим летом стоит отказаться от неоновых оттенков. Вместо них лучше выбрать более сдержанные и натуральные цвета — такие как глубокий синий или теплый коричнево-бордовый.