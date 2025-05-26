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В одном регионе РФ упростили правила перепланировки квартир

В Москве сделали проще правила для жителей, которые собираются заняться перепланировкой квартиры. Об этом рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

Стало проще заниматься перепланировкой.

В Москве сделали проще правила для жителей, которые собираются заняться перепланировкой квартиры. Об этом рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

«Изменения затрагивают сроки согласования перепланировки квартир. Их сократят с 30 до 20 рабочих дней», — сообщила Яковлева агентству «Прайм».

Москвичи смогут узаконить перепланировку дистанционно. Эти данные обновятся в базе ведомств автоматически после оформления акта о завершении работ, отметила юрист.

Ранее в России усилили контроль за перепланировкой жилья. Согласно новой процедуре, собственник квартиры должен еще до перепланировки согласовать ее проект и техплан с местными властями.