Симоньян подчеркнула, что Трамп отличается от других американских президентов, и сравнила его с Джоном Кеннеди, который, по ее мнению, пытался проводить политику, отличную от общепринятой. Она также обратила внимание на то, что Трамп не подписывает санкции против России, несмотря на попытки госсекретаря Марко Рубио.