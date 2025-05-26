Симоньян выразила беспокойство за жизнь и здоровье Трампа

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о своем беспокойстве за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян отметила:
— Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье, — заявила Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян подчеркнула, что Трамп отличается от других американских президентов, и сравнила его с Джоном Кеннеди, который, по ее мнению, пытался проводить политику, отличную от общепринятой. Она также обратила внимание на то, что Трамп не подписывает санкции против России, несмотря на попытки госсекретаря Марко Рубио.
Ранее Трамп обвинил окружение своего предшественника на этом посту Джо Байдена в государственной измене. Лидер США заявил, что команда Байдена знала о его физических и умственных проблемах, но скрывала это от общественности. Трамп утверждает, что они «украли президентство» и «подвергли страну огромной опасности», воспользовавшись состоянием Байдена, чтобы открыть границу для нелегальных иммигрантов.