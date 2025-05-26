Врач рассказала, почему опасно быстрое похудение

Жировая ткань может удерживать большое количество вредных веществ, например, тяжелые металлы, пестициды, промышленные химикаты. Во время активного похудения токсины выводятся из нее и попадают в общий кровоток, перегружая печень и почки, отметила специалист. По ее словам, это может вызвать острые проявления интоксикации: головные боли, усталость, головокружение, тошноту, расстройство ЖКТ, кожные реакции, проблемы с волосами.