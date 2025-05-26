Опубликован прогноз погоды на 26 мая 2025 в Красноярске

Двадцать шестого мая в Красноярске будет переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью без осадков, сообщают погоду синоптики Среднесибирского УГМС. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду. Ночью ветер ослабнет.