Опубликован прогноз погоды на 26 мая 2025 в Красноярске

Стал известен прогноз погоды на сегодня.
Двадцать шестого мая в Красноярске будет переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью без осадков, сообщают погоду синоптики Среднесибирского УГМС. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду. Ночью ветер ослабнет.
Температура воздуха днем будет держаться на отметках +19, +21 градус, ночью же термометр максимально опустится до +8, +10 градусов.
Ранее мы рассказывали, что рекордная жара в Красноярске привела к госпитализации с тепловыми ударами.