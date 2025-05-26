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Опубликован прогноз погоды на 26 мая 2025 в Красноярске

Стал известен прогноз погоды на сегодня.

Стал известен прогноз погоды на сегодня.

Двадцать шестого мая в Красноярске будет переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ночью без осадков, сообщают погоду синоптики Среднесибирского УГМС. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду. Ночью ветер ослабнет.

Температура воздуха днем будет держаться на отметках +19, +21 градус, ночью же термометр максимально опустится до +8, +10 градусов.

Ранее мы рассказывали, что рекордная жара в Красноярске привела к госпитализации с тепловыми ударами.