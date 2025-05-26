Специалист объяснила, как сталкинг ломает психику шаг за шагом

Сталкинг — это навязчивое и постоянное преследование человека. Он может выражаться в слежке, сообщениях, звонках или попытках контролировать чужую жизнь. Такие действия на деле несут серьезную угрозу психическому здоровью. Об этом KP.RU рассказала психолог Татьяна Чернякова.