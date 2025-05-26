Специалист объяснила, как сталкинг ломает психику шаг за шагом

Сталкинг — это навязчивое и постоянное преследование человека. Он может выражаться в слежке, сообщениях, звонках или попытках контролировать чужую жизнь. Такие действия на деле несут серьезную угрозу психическому здоровью. Об этом KP.RU рассказала психолог Татьяна Чернякова.
— Основная разрушительная сила сталкинга — длительное психологическое воздействие и систематический подрыв чувства безопасности. У жертв сталкинга часто диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство, панические атаки, генерализованное тревожное расстройство, — поделилась специалист.
Сталкинг провоцирует нарушение социальной жизни и приводит к изоляции, что, в свою очередь, способствует развитию чувства беспомощности. По словам психолог, у жертв часто страдает самооценка, а качество жизни резко ухудшается.
Эксперты советуют при первых признаках сталкинга фиксировать факты преследования, не вступать в контакт с преследователем и как можно скорее обращаться за помощью — к юристам, полиции и психологам.