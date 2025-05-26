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Часть проспекта Тауелсиздик перекроют в Астане

В Астане продолжаются работы по среднему ремонту улиц, в связи с чем в начале недели будет частично перекрыт проспект Тауелсиздик, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Источник: Nur.kz

Согласно информации от управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, 26 и 27 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Б. Малина.

Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобства будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", — обратились к жителям и гостям столицы в акимате.

Источник: t.me/astana_newss