Часть проспекта Тауелсиздик перекроют в Астане

Согласно информации от управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, 26 и 27 мая будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Б. Малина.
Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобства будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", — обратились к жителям и гостям столицы в акимате.