В России подскочил спрос на самогонные аппараты

В среднем россияне приобретали хмель по цене 320 рублей, что на 12% превышает показатель 2024 года. При этом спрос на данный продукт увеличился на 14%. Кроме того, согласно опубликованным данным, средняя стоимость спиртометров, предназначенных для измерения крепости напитков, за аналогичный период снизилась на 8% и составила 401 рубль. Вместе с тем интерес к этим приборам вырос на 52% по сравнению с прошлым годом.