Какие выплаты ждут россиян на День защиты детей 1 июня

Парламентарий уточнил, что сами пособия не повышаются автоматически летом — базовый размер рассчитывается от прожиточного минимума, обновленного в январе. Однако при переоформлении соцзащита может повысить выплату, если текущие доходы семьи стали ниже. Для этого необходимо предоставить актуальные сведения и подтверждающие документы, при этом дополнительное заявление не требуется.