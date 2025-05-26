Госдума рассмотрит законопроект о выплатах за домашний труд

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о разработке законопроекта, который признает ведение домашнего хозяйства работой и предусматривает ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума в регионе. Об этом он сообщил в понедельник, 26 мая, в своем Telegram-канале, подчеркнув, что законопроект инициирован Владимиром Жириновским.
— Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты, — говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, выплата будет предназначена для безработных, занимающихся ведением домашнего хозяйства в семьях с небольшим доходом, включая уход за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами и престарелыми родителями.
Ранее российский предприниматель Константин Малофеев высказал мнение о необходимости отмены будущих пенсий по старости для россиян, которым сейчас около 30 лет или меньше. Это могло бы стимулировать молодежь к рождению детей, которые в будущем будут обеспечивать их в преклонном возрасте.