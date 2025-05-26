Госдума рассмотрит законопроект о выплатах за домашний труд

Ранее российский предприниматель Константин Малофеев высказал мнение о необходимости отмены будущих пенсий по старости для россиян, которым сейчас около 30 лет или меньше. Это могло бы стимулировать молодежь к рождению детей, которые в будущем будут обеспечивать их в преклонном возрасте.