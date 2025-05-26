Церковный праздник 26 мая 2025: приметы, традиции и запреты

Вознесение Господне — это событие, когда Иисус Христос вознесся на небо после своего воскресения. Этот день считается важным в христианской традиции, так как он символизирует завершение земного служения Христа и его возвращение к Богу Отцу. В некоторых культурах 26 мая также отмечается как день святого Иоанна Крестителя, который считается предшественником Христа.