Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в июне

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авито Работа» Анна Осьмак сообщила, что в июне жители России будут трудиться 19 дней, а выходных в этом месяце предусмотрено 11. Она отметила, что июнь не является оптимальным временем для оформления отпуска, поскольку количество рабочих дней в этом месяце меньше по сравнению с другими периодами года. Осьмак подчеркнула, что сотрудникам с пятидневной рабочей неделей следует учитывать: если взять несколько дней отпуска в июне, это может повлиять на размер ежемесячной заработной платы, передает RT.