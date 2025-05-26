Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в июне

Выходные выпадают на 12, 13, 14 и 15 июня.
«В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня. У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что решение о переносе было принято заранее.
По словам Нилова, соответствующее постановление было утверждено правительством еще в прошлом году. Причиной послужило совпадение Международного женского дня с субботой, что по закону позволяет перенести нерабочий праздничный день на другой календарный день. Таким образом, россияне смогут воспользоваться четырьмя подряд выходными в июне.
Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авито Работа» Анна Осьмак сообщила, что в июне жители России будут трудиться 19 дней, а выходных в этом месяце предусмотрено 11. Она отметила, что июнь не является оптимальным временем для оформления отпуска, поскольку количество рабочих дней в этом месяце меньше по сравнению с другими периодами года. Осьмак подчеркнула, что сотрудникам с пятидневной рабочей неделей следует учитывать: если взять несколько дней отпуска в июне, это может повлиять на размер ежемесячной заработной платы, передает RT.