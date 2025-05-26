В Хабаровске легенду хоккея назначили директором ХК «Амур»

В Хабаровске новым генеральным директором хоккейного клуба «Амур» назначен Михаил Переяслов. Об этом сообщил телеграм-канал «Территория Тигров». Переяслов — фигура знаковая для дальневосточного хоккея: он является рекордсменом по количеству матчей за хабаровский клуб — 846 игр, в которых забросил 135 шайб.
Выступал за команды СКА, СКА — «Амур» и «Амур» с 1986 по 2004 годы, был признан лучшим защитником по итогам сезона неоднократно. В чемпионате России 2001/2002 годов стал лучшим бомбардиром команды среди игроков обороны.
После завершения карьеры работал главным тренером ангарского «Ермака», а в сезоне 2020/2021 входил в тренерский штаб ХК «Амур» как наставник защитников. С 2021 года возглавлял клуб ветеранов «СКА (Хабаровск)».
За вклад в развитие спорта в регионе Михаил Николаевич отмечался почетными грамотами губернатора и министерства спорта края, — сообщает телеграм-канал «Территория Тигров».