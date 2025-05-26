В Хабаровске легенду хоккея назначили директором ХК «Амур»

В Хабаровске новым генеральным директором хоккейного клуба «Амур» назначен Михаил Переяслов. Об этом сообщил телеграм-канал «Территория Тигров». Переяслов — фигура знаковая для дальневосточного хоккея: он является рекордсменом по количеству матчей за хабаровский клуб — 846 игр, в которых забросил 135 шайб.