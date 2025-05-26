Визажист дала советы, как сделать макияж стойким и незаметным

Визажист Дана Лекус объяснила, зачем на самом деле нужна база под макияж. По ее словам, это средство помогает не только выровнять кожу, но продлить стойкость макияжа. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Сыворотка и крем ухаживают, но не фиксируют макияж. Они нужны до базы, а не вместо нее. Только специальные праймеры дают нужный визуальный эффект и стойкость, — отметила визажист.
Наносить средство, по ее словам, нужно только на чистую и увлажненную кожу — лучше пальцами или кистью, особенно тщательно распределяя в Т-зоне. Лекус также подчеркнула, что можно использовать базу и без тонального крема, особенно если она с легким сиянием или цветом. Это освежит лицо и добавит коже естественного блеска.
А вот заменять базу обычным кремом не стоит. Крем ухаживает, но не дает стойкости. Зато сочетание увлажняющего крема и базы является идеальным вариантом на каждый день. Главный принцип — ориентироваться на себя и свои задачи. Макияж должен подчеркивать индивидуальность и быть удобным.