Визажист дала советы, как сделать макияж стойким и незаметным

Наносить средство, по ее словам, нужно только на чистую и увлажненную кожу — лучше пальцами или кистью, особенно тщательно распределяя в Т-зоне. Лекус также подчеркнула, что можно использовать базу и без тонального крема, особенно если она с легким сиянием или цветом. Это освежит лицо и добавит коже естественного блеска.