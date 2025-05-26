Россия стала лидером рейтинга IIHF после победы сборной США на ЧМ по хоккею

Напомним, ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступил против трансляции матчей чемпионата мира по хоккею в условиях проведения специальной военной операции. Парламентарий обратил внимание, что российская команда отстранена от турнира, исключено, но при этом показ игр продолжается.