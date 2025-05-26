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Россия стала лидером рейтинга IIHF после победы сборной США на ЧМ по хоккею

Американцы одолели швейцарскую команду в финале чемпионата в дополнительное время со счетом 1:0.

Источник: Аргументы и факты

Сборная США мира в финале чемпионата мира по хоккею обыграла команду Швейцарии и впервые с 1960 года стала победителем турнира.

Игра состоялась в Стокгольме. Она завершилась со счётом 1:0. Шайбу в ворота в дополнительное время отправил нападающий команды США Тейдж Томпсон (62-я минута игры).

Вратарь швейцарской сборной Леонардо Дженони был назван лучшим вратарём чемпионата.

Победа США помогла России, которую отстранили от международных соревнований, набрать 3990 очков и занять первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).

Американская команда находится на втором месте в этом списке, Швейцария — на третьем.

Напомним, ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выступил против трансляции матчей чемпионата мира по хоккею в условиях проведения специальной военной операции. Парламентарий обратил внимание, что российская команда отстранена от турнира, исключено, но при этом показ игр продолжается.