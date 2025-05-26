Свечи в память о пропавших детях зажгли в Нарымском сквере в Новосибирске

25 мая отмечался Международный день пропавших детей. Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в эту дату провели акцию в Нарымском сквере. Вечером там в память о пропавших детях зажгли свечи.
— Вечером мы снова решили зажечь свечи, как маленькие маяки, в надежде на скорейшее возвращение всех потерявшихся детей, — сообщили в пресс-службе отряда.
Также в Нарымском сквере волонтеры провели с детьми и их родителями профилактическую беседу, где рассказали о том, как не потеряться в лесу и городе. Кроме того, на площадке проходил мастер-класс по созданию светоотражающих брелков.