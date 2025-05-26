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Свечи в память о пропавших детях зажгли в Нарымском сквере в Новосибирске

Волонтеры «ЛизыАлерт» провели акцию в Международный день пропавших детей.

Источник: Комсомольская правда

25 мая отмечался Международный день пропавших детей. Волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в эту дату провели акцию в Нарымском сквере. Вечером там в память о пропавших детях зажгли свечи.

— Вечером мы снова решили зажечь свечи, как маленькие маяки, в надежде на скорейшее возвращение всех потерявшихся детей, — сообщили в пресс-службе отряда.

Также в Нарымском сквере волонтеры провели с детьми и их родителями профилактическую беседу, где рассказали о том, как не потеряться в лесу и городе. Кроме того, на площадке проходил мастер-класс по созданию светоотражающих брелков.