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Мошенники делают вредоносные рассылки от лица Роскомнадзора

Роскомнадзор предупреждает о рассылке мошеннических сообщений от лица ведомства. Первые случаи новой преступной схемы были зарегистрированы в Херсонской области, но распространяются и по другим регионам, дошли и до Приморского края, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Абонентам рассылают сообщения такого вида:

«Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***—. С уважением, Роскомнадзор!».

Однако представители ведомства никогда не рассылают сообщения и не звонят гражданам. Перезванивать по номерам, указанным в мошеннических сообщениях, и выполнять иные указания, поступающие с неизвестных номеров, нельзя. Официальный номер горячей линии ведомства +7 (495) 198−65−01, официальный адрес электронной почты rsoc_in@rkn.gov.ru. Также можно подать обращение через портал Роскомнадзора, но подобные заявления делаются по инициативе самих заявителей, а не по указанию надзорного ведомства.

Напоминаем, что мошенники стали модернизировать традиционные схемы с «переводом денег на безопасный счёт». Упоминание «безопасного счёта» само по себе является сигналом, что собеседника пытаются обмануть — в действительности банки не располагают таким инструментом. Теперь мошенники усыпляют бдительность жертв, вместо «безопасного» счёта говоря о «резервном», «декларационном» и т. д. Но любое принуждение к совершению банковской транзакции, запрос персональных данных и кода из SMS является попыткой обмана. Лучший способ не поддаться уговорам мошенников — это не вступать в беседу с абонентами, звонящими по неизвестным номерам.