Мошенники делают вредоносные рассылки от лица Роскомнадзора

Абонентам рассылают сообщения такого вида:
«Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***—. С уважением, Роскомнадзор!».
Однако представители ведомства никогда не рассылают сообщения и не звонят гражданам. Перезванивать по номерам, указанным в мошеннических сообщениях, и выполнять иные указания, поступающие с неизвестных номеров, нельзя. Официальный номер горячей линии ведомства
Напоминаем, что мошенники стали модернизировать традиционные схемы с «переводом денег на безопасный счёт». Упоминание «безопасного счёта» само по себе является сигналом, что собеседника пытаются обмануть — в действительности банки не располагают таким инструментом. Теперь мошенники усыпляют бдительность жертв, вместо «безопасного» счёта говоря о «резервном», «декларационном»