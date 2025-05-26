Мошенники делают вредоносные рассылки от лица Роскомнадзора

Напоминаем, что мошенники стали модернизировать традиционные схемы с «переводом денег на безопасный счёт». Упоминание «безопасного счёта» само по себе является сигналом, что собеседника пытаются обмануть — в действительности банки не располагают таким инструментом. Теперь мошенники усыпляют бдительность жертв, вместо «безопасного» счёта говоря о «резервном», «декларационном» и т. д. Но любое принуждение к совершению банковской транзакции, запрос персональных данных и кода из SMS является попыткой обмана. Лучший способ не поддаться уговорам мошенников — это не вступать в беседу с абонентами, звонящими по неизвестным номерам.