В России ограничат число банковских карт на человека

Осенью в России планируется ввести ограничение на количество банковских карт, выпускаемых на одного человека. Согласно предложению, каждый сможет иметь не более 20 карт, причем в одном банке — не более пяти. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Инициатива, предложенная Центробанком (ЦБ) в марте, направлена на борьбу с дроперами, используемыми мошенниками для открытия множества счетов и вывода украденных средств.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что обычному человеку «не нужно 100 карт разных банков». Эксперты, опрошенные изданием «Известия», считают, что ограничение не затронет добросовестных клиентов, так как иметь более восьми карт неоптимально из-за часто меняющихся условий обслуживания, о которых банки не всегда оперативно уведомляют клиентов.
Кроме того, с 30 мая начнут действовать ограничения на переводы денежных средств. Нововведения коснутся транзакций при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Кого затронут новые правила, как они будут действовать и для чего предназначена мера — в материале «Вечерней Москвы».