В России ограничат число банковских карт на человека

Осенью в России планируется ввести ограничение на количество банковских карт, выпускаемых на одного человека. Согласно предложению, каждый сможет иметь не более 20 карт, причем в одном банке — не более пяти. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.