Как будем работать и отдыхать в июне 2025: рабочие и выходные, праздники и оплата

Работники, которые будут работать в праздники в июне, могут рассчитывать на двойную оплату.
Граждане России получат дополнительные выходные с 12 по 15 июня благодаря переносу дня отдыха с 8 марта. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Как пояснил депутат, соответствующее решение было принято правительством в прошлом году из-за совпадения Международного женского дня с обычным выходным днем.
Как работаем и отдыхаем в июне 2025 года: рабочие и выходные дни, праздники и оплата. Подробнее — в материале URA.RU.
В июне россиян ожидают четыре выходных подряд.
В июне жителей России ожидают выходные дни с 12 по 15 число, о чем сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам труда Ярослав Нилов (ЛДПР). Как он пояснил, перенос выходного был установлен решением правительства в прошлом году в связи с тем, что 8 марта совпало с нерабочим праздничным днем.
Правительство перенесло выходной день с 8 марта на 13 июняФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
«В текущем году Международный женский день пришелся на субботу, которая также является выходным, поэтому дополнительный день отдыха будет предоставлен 13 июня», — приводит слова Нилова агентство РИА Новости.
Июнь отличается обилием праздничных дат. Уже 1 числа в России проходят торжества по случаю Международного дня защиты детей, а также Дня Северного флота. Помимо этого, в течение месяца отмечается ряд профессиональных праздников:
−12 июня — День России;
— 14 июня — День донора крови;
— 18 июня — День медицинского работника.
В завершение месяца, 28 июня, в России празднуется День молодежи, который был учрежден в 1958 году.
Выгодно ли брать отпуск в июне.
Ездить в отпуск в июле не выгодноФото: Роман Наумов © URA.RU.
Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами платформы «Авито работа» Анна Осьмак отметила, что в июне россияне будут работать 19 дней, а выходных насчитывается 11. По ее словам, этот месяц не считается наиболее подходящим для отпуска, так как количество рабочих дней ниже, чем обычно. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей это может означать сокращение объема выплат при оформлении отпуска в июне, передает RT.
Кто получит повышенную оплату труда в июне.
Работники, чья трудовая деятельность выпадает на праздничные дни в июне, вправе рассчитывать на двойную оплату труда, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юриста Аллу Георгиеву. «Сдельщики — сотрудники предприятий, заводов и пекарен, не имеющие возможности приостановить производство, получат заработную плату не менее чем в двойном размере», — приводит слова эксперта агентство.
Дополнительные деньги за июнь могут получить те, кто работал в праздничные дниФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Юрист уточнила, что для работников с дневной или почасовой системой оплаты труда предусмотрена выплата не ниже двойной дневной или часовой ставки. Кроме того, если работодатель привлекает к работе сотрудника с обычным графиком на основании его согласия, оплата определяется исходя из фактически отработанного времени либо может быть компенсирована дополнительным выходным днем.