Как будем работать и отдыхать в июне 2025: рабочие и выходные, праздники и оплата

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами платформы «Авито работа» Анна Осьмак отметила, что в июне россияне будут работать 19 дней, а выходных насчитывается 11. По ее словам, этот месяц не считается наиболее подходящим для отпуска, так как количество рабочих дней ниже, чем обычно. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей это может означать сокращение объема выплат при оформлении отпуска в июне, передает RT.